Colin Farrell in versione Pinguino | una trasformazione pazzesca sul set di «The Batman»

borgo7 : RT @LaBatMary: #TheBatman: le prime foto di #ColinFarrell da Pinguino e molte altre - LaBatMary : #TheBatman: le prime foto di #ColinFarrell da Pinguino e molte altre - Dan925id : @JuanitoSay impresionante colin farrell - VermaAb311408 : RT @_MaisGeek: Novas fotos do Robert Pattinson e Colin Farrell no set de #TheBatman! - _afoolwhodreams : Ma è questo Colin Farrell? ?????? -

Ultime Notizie dalla rete : Colin Farrell

A guardarlo da lontano, non ci si crede. Da vicino, neanche. Eppure, dietro quell’incredibile maschera di trucco, si cela davvero Colin Farrell: ingrassato, stempiato, con la pelle segnata e il naso ...Trapelano in rete le prime foto di un Colin Farrell irriconoscibile nei panni di Oswald Cobblepot, alias il Pinguino in The Batman.