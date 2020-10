Udinese, Arslan: «Spero di abituarmi presto alla Serie A» (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’Udinese ha messo a segno un colpo dei suoi: Tolgay Arslan è un nuovo giocatore dei friulani. Le sue parole sulla Serie A Tolgay Arslan, centrocampista dell’Udinese, ha parlato a Fanatik delle sue impressioni sulla Serie A. «Qui giochi duro e con disciplina. Spero di abituarmi rapidamente al calcio italiano e fornire prestazioni di successo. Sono già venuto in Italia in vacanza. Le persone sono molto cordiali. Per quanto riguarda il modo di vivere e l’idea sul calcio, posso dire che c’è un mix tra Germania e Turchia». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 12 ottobre 2020) L’ha messo a segno un colpo dei suoi: Tolgayè un nuovo giocatore dei friulani. Le sue parole sullaA Tolgay, centrocampista dell’, ha parlato a Fanatik delle sue impressioni sullaA. «Qui giochi duro e con disciplina.dirapidamente al calcio italiano e fornire prestazioni di successo. Sono già venuto in Italia in vacanza. Le persone sono molto cordiali. Per quanto riguarda il modo di vivere e l’idea sul calcio, posso dire che c’è un mix tra Germania e Turchia». Leggi su Calcionews24.com

