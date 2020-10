Piacicchio e non mi ammorbidisco (forse)

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 12 ottobre 2020) La scena, in prosa romana, sarebbe un po’ questa. Calenda da una parte e il Pd, dall’altra. “Si, vabbè, ce sto, ma nun me chiedete altro, nun v’azzardate...”. Insomma Carlo c’è, Carlo corre e quanto gli piacerebbe essere candidato a sindaco di Roma dal partito grazie al quale ha già preso uno scranno in Europa, per poi abbandonarlo e farne uno suo, Azione. La questione è aperta, ma l’ex ministro non si muove da sé, aspetta l’incarico, in cuor suo è convinto di non avere rivali nel meritarselo, ma alle sue condizioni e sempre recriminando. Da questa mattina che balena la possibilità (ma solo la possibilità) che qualcuno nel Pd stia pensando a Carlo Calenda per il Campidoglio. Ma Carlo (che non è e non sarà mai un primus inter pares) daje che sospetta, prende distanze e ...