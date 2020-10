Mascherine e attività motoria: quando sono obbligatorie e quando no? (Di lunedì 12 ottobre 2020) Mascherine e attività motoria: quando sono obbligatorie e quando no? E’ una delle grandi domande che attanagliano gli italian in queste ore, dopo il nuovo Dcpm del Governo. L’ultima circolare firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi aveva creato un po’ di confusione al riguardo. E allora ecco che il Governo interviene nuovamente per fare chiarezza e dettare le nuove regole anti contagio da Coronavirus per quando si è all’aria aperta. La mascherina è obbligatoria all’aperto in tutta Italia, ma se si fa attività fisica, è necessario usarla? Attività motoria e Mascherine, cosa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 12 ottobre 2020)e attivitàno? E’ una delle grandi domande che attanagliano gli italian in queste ore, dopo il nuovo Dcpm del Governo. L’ultima circolare firmata dal capo di Gabinetto Bruno Frattasi aveva creato un po’ di confusione al riguardo. E allora ecco che il Governo interviene nuovamente per fare chiarezza e dettare le nuove regole anti contagio da Coronavirus persi è all’aria aperta. La mascherina è obbligatoria all’aperto in tutta Italia, ma se si fa attività fisica, è necessario usarla? Attività, cosa ...

marcodimaio : Bene la smentita del @Viminale sulle mascherine obbligatorie anche per l’attività fisica all’aperto. Sarebbe stato… - marcodimaio : Essere prudenti è doveroso, le regole individuate dalla comunità scientifica vanno rispettate tutte. Tuttavia impor… - SkyTG24 : Mascherine per l'attività motoria, non per quella sportiva. Cosa significa - VonBartel : RT @pbecchi: Stop a feste e calcetto. Mascherine anche per attività motorie all’ aperto, divieto di incontri privati nelle proprie case. La… - TrevisoVerdi : RT @PCagnan: Il pasticcio delle mascherine all’aperto: no se si fa jogging, sì per chi fa attività motoria … -

