Maltempo, pioggia torrenziale nel Salento: danni e disagi (Di lunedì 12 ottobre 2020) La pioggia torrenziale delle ultime ore ha creato pesanti disagi e danni ingenti nel sud Salento, in particolare a Casarano, Parabita, Matino, Taviano e a Maglie, dove il livello dell’acqua lungo alcune strade ha raggiunto e superato il metro di altezza. Molte vie non sono percorribili e diverse abitazioni nei piani bassi, garage e seminterrati sono stati allagati. Diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nelle vetture sommerse dall’acqua. I vigili del fuoco lavorano con tutti gli uomini e i mezzi disponibili. Le strade sono state trasformate in torrenti nel giro di pochi minuti e la forza dell’acqua ha trascinato i secchi della spazzatura. E’ in corso al conta dei danni, non solo nei centri abitati, ma anche nelle campagne allagate. La Protezione ... Leggi su meteoweb.eu (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ladelle ultime ore ha creato pesantiingenti nel sud, in particolare a Casarano, Parabita, Matino, Taviano e a Maglie, dove il livello dell’acqua lungo alcune strade ha raggiunto e superato il metro di altezza. Molte vie non sono percorribili e diverse abitazioni nei piani bassi, garage e seminterrati sono stati allagati. Diversi automobilisti sono rimasti intrappolati nelle vetture sommerse dall’acqua. I vigili del fuoco lavorano con tutti gli uomini e i mezzi disponibili. Le strade sono state trasformate in torrenti nel giro di pochi minuti e la forza dell’acqua ha trascinato i secchi della spazzatura. E’ in corso al conta dei, non solo nei centri abitati, ma anche nelle campagne allagate. La Protezione ...

baritoday : Maltempo e forte pioggia su Bari, segnalati allagamenti in città: stop al sottopasso in zona industriale… - telecitynews24 : ??? METEO: IN ARRIVO NUOVE PERTURBAZIONI ??? Le previsioni dei prossimi giorni ?? - quibresciait : Maltempo, piccolo break ma da mercoledì ancora pioggia - (red.) “Ancora una volta gran parte d’Italia bersaglio de… - sicomunicazione : New post: Nella morsa del maltempo, pioggia su Napoli e Campania - infoitinterno : Meteo Italia, FORTE MALTEMPO e FREDDO. Pioggia, temporali e neve, ecco dove -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo pioggia Pioggia battente e strade sommerse, il maltempo inonda anche il Salento Lecceprima.it La Valle Argentina ha salutato Marco e Maurizio, i cugini morti mentre pulivano la strada dopo il nubifragio

Molini di Triora e tutta la valle Argentina, riuniti nel campo da calcio trasformato in tempio, hanno salutato oggi Marco Lanteri e Maurizio Moraldo, gli operai, e cugini, di 42 e 47 anni, morti una s ...

Maltempo continuo sull’Italia e non è finita: in arrivo altre perturbazioni

ITALIA RIPETUTAMENTE COLPITA DAL MALTEMPO” – “Ancora una volta gran parte d’Italia bersaglio del maltempo nelle ultime ore, con temporali, nubifragi, allagamenti e neve fin sotto i 1000m sulle Alpi or ...

Molini di Triora e tutta la valle Argentina, riuniti nel campo da calcio trasformato in tempio, hanno salutato oggi Marco Lanteri e Maurizio Moraldo, gli operai, e cugini, di 42 e 47 anni, morti una s ...ITALIA RIPETUTAMENTE COLPITA DAL MALTEMPO” – “Ancora una volta gran parte d’Italia bersaglio del maltempo nelle ultime ore, con temporali, nubifragi, allagamenti e neve fin sotto i 1000m sulle Alpi or ...