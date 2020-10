Inter | Conte punta tutto su Vidal per il derby ma c’è un problema

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 12 ottobre 2020) Arturopuò essere l’uomo chiave per ilsu di lui ma le tempistiche del suo rientro sono un. Complice le assenze di Stefano Sensi e Roberto Gagliardini, Arturosi candida ad una maglia da titolare nelcontro il Milan del prossimo 17 ottobre. Il cileno, come riportato da Gazzetta dello Sport, contro i rossoneri ha perso solo una volta in 9 precedenti, firmando anche il gol partita in uno dei 6 successi. C’è però unper Antoniodato cherientrerà in Italia soltanto mercoledì sera e, in caso di negatività, tornerà ad allenarsi con il resto della squadra giovedì. Leggi ...