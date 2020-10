In Inghilterra verranno imposte nuove restrizioni (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il paese verrà diviso in tre aree in base al rischio di contagio: per le zone a rischio più alto è prevista la chiusura di bar e pub e il divieto di interazioni con persone con cui non si convive Leggi su ilpost (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il paese verrà diviso in tre aree in base al rischio di contagio: per le zone a rischio più alto è prevista la chiusura di bar e pub e il divieto di interazioni con persone con cui non si convive

QuinziUgo : RT @ilpost: In Inghilterra verranno imposte nuove restrizioni - ilpost : In Inghilterra verranno imposte nuove restrizioni - dfisi : ????????????????Oggi in Inghilterra verranno annunciate le nuove misure anti #Covid19, il paese verra' divisa in 3? zone di… - Bsailscrew : @Gregnrg @Romanista24 @ASRomaEN @ChrisSmalling Violate normative anticovid. Sei mesi di inibizione per Fienga. Smal… - Cucciolina96251 : RT @danieletrecca: Tra oggi e domenica verranno sistemati gli ultimi dettagli. #Pellistri farà le visite mediche in ???? e lunedì arriverà in… -