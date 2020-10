Gf Vip, Franceska Pepe: con le sue frecciatine fa infuriare proprio tutti (Di lunedì 12 ottobre 2020) Franceska Pepe, da poco eliminata dal Gf Vip, continua ancora a gettare scompiglio all’interno della casa: ecco quanto ha dichiarato sui Vip View this post on Instagram @FranceskaPepe ha lasciato in Casa una serie di polemiche e questioni irrisolte che continuano a far discutere… il fuoco continua a bruciare. #GFVIP A post shared by Grande … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 12 ottobre 2020), da poco eliminata dal Gf Vip, continua ancora a gettare scompiglio all’interno della casa: ecco quanto ha dichiarato sui Vip View this post on Instagram @ha lasciato in Casa una serie di polemiche e questioni irrisolte che continuano a far discutere… il fuoco continua a bruciare. #GFVIP A post shared by Grande … L'articolo proviene da YesLife.it.

trash_italiano : #GFVIP, interviene il Codacons: Franceska Pepe rientrerà in casa? - Valenti66709391 : RT @kabli_ciro: Io voto guenda come vip preferito, se lo merita dopo aver difeso Franceska e aver fatto capire al GRUPPO che lei non è fals… - HECTORLOPEZ33 : RT @tempoweb: #GfVip #Franceska crea il panico: insulti e frecciate, anche #Pupo sbotta - tempoweb : #GfVip #Franceska crea il panico: insulti e frecciate, anche #Pupo sbotta - kabli_ciro : Io voto guenda come vip preferito, se lo merita dopo aver difeso Franceska e aver fatto capire al GRUPPO che lei no… -