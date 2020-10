Federico Fashion Style fa un grave errore grammaticale e nel cercare di correggerlo ne commette un altro

Leggi su biccy

(Di lunedì 12 ottobre 2020)su Instagram &e; scivolato in uno strafalcionee quando qualcuno gliel’ha fatto notare ha cercato (invano) di. Peccato per&o; che la toppa sia stata peggiore del buco e l’&e; stato modificato con un. Insomma, non &e; riuscito ad uscirne. A mandare in crisi l’imprenditore &e; stata una coniugazione del verbo essere nella forma verbale dell’imperativo. La frase “Sii sempre sicuro di te stesso”, infatti,l’ha scritta “Essi sempre sicuro di te stesso” ...