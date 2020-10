Coronavirus, allarme dall’Australia: “Sopravvive sulle banconote per quasi un mese” (Di lunedì 12 ottobre 2020) Il Coronavirus può sopravvivere sugli oggetti. E per un periodo di tempo che non sempre è breve. Questo era un fatto noto ma adesso una ricerca dell’Organizzazione nazionale scientifica australiana (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation – Csiro) getta nuova luce, in particolare, su banconote e smartphone. Secondo gli scienziati il virus può “resistere” per quasi un mese – fino a 28 giorni – in condizioni di freddo e buio. I ricercatori hanno testato la longevità del Covid al buio a tre diverse temperature. E hanno visto che il tasso di sopravvivenza del virus cala all’aumentare delle temperature. A 20 gradi gradi era “estremamente forte” su superfici lisce come lo schermo del cellulare, sopravvivendo per ... Leggi su velvetgossip (Di lunedì 12 ottobre 2020) Ilpuò sopravvivere sugli oggetti. E per un periodo di tempo che non sempre è breve. Questo era un fatto noto ma adesso una ricerca dell’Organizzazione nazionale scientifica australiana (Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation – Csiro) getta nuova luce, in particolare, sue smartphone. Secondo gli scienziati il virus può “resistere” perun mese – fino a 28 giorni – in condizioni di freddo e buio. I ricercatori hanno testato la longevità del Covid al buio a tre diverse temperature. E hanno visto che il tasso di sopravvivenza del virus cala all’aumentare delle temperature. A 20 gradi gradi era “estremamente forte” su superfici lisce come lo schermo del cellulare, sopravvivendo per ...

