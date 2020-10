Bari, rubano il suv spingendolo con un’altra auto: il furto di dieci secondi ripreso dal balcone (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un furto, in pieno giorno, con una tecnica insolita (anche se non nuova). A Terlizzi, in provincia di Bari, un gruppo di ladri ha rubato un suv spingendolo via da un parcheggio con un’altra auto. I proprietari, dal balcone, si sono accorti di quello che stava succedendo e hanno ripreso la scena coi cellulari: “Vi stiamo riprendendo”, hanno urlato più volte, nella speranza di far desistere i ladri dal loro intento. Dall’audio del video si sentono anche quelli che sembrano essere spari. Fortunatamente la macchina è stata ritrovata in campagna dai carabinieri. Video Facebook/Gianni Simioli L'articolo Bari, rubano il suv spingendolo con un’altra auto: il furto di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 12 ottobre 2020) Un, in pieno giorno, con una tecnica insolita (anche se non nuova). A Terlizzi, in provincia di, un gruppo di ladri ha rubato un suvvia da un parcheggio con un’altra. I proprietari, dal, si sono accorti di quello che stava succedendo e hannola scena coi cellulari: “Vi stiamo riprendendo”, hanno urlato più volte, nella speranza di far desistere i ladri dal loro intento. Dall’audio del video si sentono anche quelli che sembrano essere spari. Fortunatamente la macchina è stata ritrovata in campagna dai carabinieri. Video Facebook/Gianni Simioli L'articoloil suvcon un’altra: ildi ...

