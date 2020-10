Andrea corre in ospedale dalla moglie che sta per partorire: non vedrà mai suo figlio (Di lunedì 12 ottobre 2020) Notte di sangue in Sardegna: due le vittime di uno spaventoso incidente stradale, una delle due stava andando all’ospedale dalla moglie incinta. Un tragico scherzo del destino. Una vita che nasce e un’altra che se ne va. E a rendere ancora più drammatica la tragedia è che la vita che nasce è quella di un bambino tanto desiserato e voluto con amore, la vita che si perde è quella del padre. Andrea Cogoni stava raggiungendo la moglie in ospedale: il parto sarebbe avvenuto di lì a poco. Ma la strada gli ha spezzato ogni sogno e Andrea non vedrà mai suo figlio. Insieme con lui è morto Nicola Ghiani, che guidava la macchina che è andata a sbattere violentemente contro ... Leggi su chenews (Di lunedì 12 ottobre 2020) Notte di sangue in Sardegna: due le vittime di uno spaventoso incidente stradale, una delle due stava andando all’incinta. Un tragico scherzo del destino. Una vita che nasce e un’altra che se ne va. E a rendere ancora più drammatica la tragedia è che la vita che nasce è quella di un bambino tanto desiserato e voluto con amore, la vita che si perde è quella del padre.Cogoni stava raggiungendo lain: il parto sarebbe avvenuto di lì a poco. Ma la strada gli ha spezzato ogni sogno enon vedrà mai suo. Insieme con lui è morto Nicola Ghiani, che guidava la macchina che è andata a sbattere violentemente contro ...

Ultime Notizie dalla rete : Andrea corre Prima G. La Cisonese corre ai ripari con l'arrivo di Andrea Da Ros venetogol.it Boniek: "Pirlo? Nella Juve chiunque può fare l'allenatore. Andrea può diventare un grande"

Boniek: 'Pirlo? Pirlo mi piace molto, lo vedo sempre tranquillo e concentrato. Nella Juve chiunque può fare l'allenatore. È stato un calciatore molto intelligente in campo, se riesce a condividere que ...

Sanità: corsa a 4 per direzione centrale 118 Palermo-Trapani

(ANSA) - PALERMO, 12 OTT - In quattro per la 'corsa' a direttore della centrale operativa del 118 di Palermo-Trapani. Le domande arrivate per per la selezione pubblica per titoli e colloquio, indetta ...

