Nonostante le varie frenate di Elisabetta Gregoraci, più o meno convinte e forse provocate dall'arrivo di alcuni messaggi aerei a lei destinati, Pierpaolo Pretelli non sembra affatto volersi arrendere all'idea di un'amicizia speciale, come l'ha definita la showgirl. Per questo motivo, anche ieri, nella Casa del Grande Fratello Vip, ci sono stati degli avvicinamenti particolari.... L'articolo "Stai calmo", Elisabetta Gregoraci "frena" ma Pierpaolo Pretelli non si arrende proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

