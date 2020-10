Covid, cosa ci aspetta: stop al calcetto, alcol fino alle 21. E (forse) quarantena ridotta (Di domenica 11 ottobre 2020) I contagi salgono ancora e la stretta del governo è quasi pronta, anche se le misure sono ancora oggetto di valutazione. Ieri sono passate sul tavolo del Cts, prima dell’ultimo confronto con le Regioni. E, oggi saranno sottoposte alla scrematura finale del consiglio dei ministri. Leggi su vanityfair (Di domenica 11 ottobre 2020) I contagi salgono ancora e la stretta del governo è quasi pronta, anche se le misure sono ancora oggetto di valutazione. Ieri sono passate sul tavolo del Cts, prima dell’ultimo confronto con le Regioni. E, oggi saranno sottoposte alla scrematura finale del consiglio dei ministri.

marattin : Sapete perché insisto tanto? Perché quando il Covid sarà un ricordo, avremo un debito/Pil compreso tra 150 e 160%.… - RobertoBurioni : Trump sta interferendo con l'FDA nel processo di approvazione degli anticorpi monoclonali anti-COVID-19, è una cosa… - FBiasin : Per il #CorrieredelloSport sarebbero #Gabbia e #Plizzari i due positivi dell'#Under21. Salta la sfida con l'… - giuseppeorzati : Le malattie rare, paradigma di un cambio in sanità (4) Cosa potrebbe essere, nel dopo Covid-19, il modello della p… - italiano201415 : RT @EleLe08: Ve lo dico ora! L'influenza da sempre e come ogni anno si ripresenta in 2 momenti (quelle che chiamano 'ondate') a fine novemb… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid cosa Covid, cosa è cambiato in 6 mesi Avvenire Covid, cosa ci aspetta: stop al calcetto, alcol fino alle 21. E (forse) quarantena ridotta

I contagi salgono ancora e nel governo si discute sulle decisioni da prendere. È comunque evidente che le misure di contenimento stiano aumentando I contagi salgono ancora e la stretta del governo è ...

Vialli: «A Wembley ho pianto. Sogno di fare il presidente»

È meraviglioso, ma terrorizza e se non c’è pubblico non è la stessa cosa, sia per chi fa il calcio sia per chi lo vede da casa». CALCIO E COVID – «Da cosa si parte? Dalle regole che devono essere ...

I contagi salgono ancora e nel governo si discute sulle decisioni da prendere. È comunque evidente che le misure di contenimento stiano aumentando I contagi salgono ancora e la stretta del governo è ...È meraviglioso, ma terrorizza e se non c’è pubblico non è la stessa cosa, sia per chi fa il calcio sia per chi lo vede da casa». CALCIO E COVID – «Da cosa si parte? Dalle regole che devono essere ...