Ballando con le stelle, la nuova classifica è un massacro: chi rischia l'eliminazione "a furor di giuria" (Di domenica 11 ottobre 2020) classifica di fuoco. E Costantino Della Gherardesca adesso potrebbe tremare per davvero. Dopo il fortino di punti, conquistato la scorsa settimana grazie ai voti di Matano, ora tutto cambia. Questa settimana quel bottino di punti è andato nelle mani di Alessandra Mussolini, tornata in pista dopo una brutta caduta che è costata abbastanza in questi giorni. Ora sembra che il peggio sia passato. Nessun eliminato dopo la puntata di ieri sera. Ma sono in zona rossa, a rischio eliminazione, due coppie: Costantino della Gherardesca - Sara Di Vaira e Antonio Catalani - Tove Villfor. Milly Carlucci annuncerà sabato prossimo scoprireremo chi abbandonerà lo show del sabato sera. Antonio e Tove si troverebbero di fronte al terzo spareggio di stagione (ricordiamo che hanno battuto Barbara Bouchet ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 11 ottobre 2020)di fuoco. E Costantino Della Gherardesca adesso potrebbe tremare per davvero. Dopo il fortino di punti, conquistato la scorsa settimana grazie ai voti di Matano, ora tutto cambia. Questa settimana quel bottino di punti; andato nelle mani di Alessandra Mussolini, tornata in pista dopo una brutta caduta che; costata abbastanza in questi giorni. Ora sembra che il peggio sia passato. Nessun eliminato dopo la puntata di ieri sera. Ma sono in zona rossa, a rischio, due coppie: Costantino della Gherardesca - Sara Di Vaira e Antonio Catalani - Tove Villfor. Milly Carlucci annuncerà sabato prossimo scoprireremo chi abbandonerà lo show del sabato sera. Antonio e Tove si troverebbero di fronte al terzo spareggio di stagione (ricordiamo che hanno battuto Barbara Bouchet ...

Ballando_Rai : ?? Per sostenere @CdGherardesca e @Saradivaira vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere #RosalindaCelentano e #TinnaHoffmann vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - Ballando_Rai : ?? Per sostenere @ElisaIsoardi e @Raimondo_Todaro vota con un cuore ?? #BallandoConLeStelle - VladiMurtas : @gianca7871 Vero. In Germania hitler è comunque considerato l'esecutore di un genicidio. In Italia Mussolini... ha… - marcoluci1 : RT @milly_carlucci: Avete tutta la settimana per votare #AntonioCatalani o @CdGherardesca grazie a tutti per aver commentato con noi la pun… -