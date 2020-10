Usa 2020, cancellato duello del 15/10 (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 10 OTT - La commissione che organizza i dibattiti presidenziali ha cancellato il duello del 15 ottobre fra Donald Trump e Joe Biden. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 10 ottobre 2020) ANSA, - NEW YORK, 10 OTT - La commissione che organizza i dibattiti presidenziali haildel 15 ottobre fra Donald Trump e Joe Biden. Lo riporta il Wall Street Journal citando alcune ...

eziomauro : Usa, dibattito Pence-Harris. Lui la interrompe più volte ma lei: 'Sto parlando io ora, signor vicep… - riotta : Caos Usa sui #Debates2020 presidenziali Trump dice no, la sua campagna dice si ma spostando le date, i medici zitti… - Agenzia_Italia : Usa 2020: annullato il dibattito del 15 ottobre. Trump e Biden si sfideranno il 22 - DC_ASSEMBLERS : RT @geocappiello: #9October #October9 #9Ottobre #10?9? 2020 Megalodon jaws on display National Aquarium, Baltimore, USA Bandiera degli St… - zbrushkt : RT @geocappiello: #9October #October9 #9Ottobre #10?9? 2020 Megalodon jaws on display National Aquarium, Baltimore, USA Bandiera degli St… -

Ultime Notizie dalla rete : Usa 2020 Usa 2020, il rientro in campo di Trump slitta a lunedì Rai News Usa: Trump avverte l'Iran, "non fare lo s***** con noi"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito l'Iran di non "fare lo s****** con noi" durante una conversazione ...

Vaccino antinfluenzale Imola, si parte con le categorie a rischio

Via alla campagna, il siero ai sanitari verrà portato ’a domicilio’. Rossi (Ausl): "Dobbiamo dare di più a chi ne ha bisogno" ...

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha avvertito l'Iran di non "fare lo s****** con noi" durante una conversazione ...Via alla campagna, il siero ai sanitari verrà portato ’a domicilio’. Rossi (Ausl): "Dobbiamo dare di più a chi ne ha bisogno" ...