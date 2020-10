Un po' di Venere sulla Luna? (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo è un periodo caldo per Venere ma anche per la Luna. Ora c'è un nuovo studio che sembra non voler far torto a nessuno e mette insieme, in un certo senso, questi due oggetti del Sistema Solare. Leggi su aliveuniverse.today (Di sabato 10 ottobre 2020) Questo è un periodo caldo perma anche per la. Ora c'è un nuovo studio che sembra non voler far torto a nessuno e mette insieme, in un certo senso, questi due oggetti del Sistema Solare.

aapv2016 : RT @letiziadavoli: un thread da non perdere sulla strumentazione di #BepiColombo e su come è stata utilizzata durante il #Venusflyby. Ricor… - letiziadavoli : un thread da non perdere sulla strumentazione di #BepiColombo e su come è stata utilizzata durante il #Venusflyby.… - mjlevqn : @jooplylist pensi che questo tweet prenderà tanti like quanti quelli sulla venere di botticelli ritirati - PietroMorelli6 : RT @disinformatico: Hmmmmm.... chissà se sarà possibile usare #BepiColombo per avere altre info sulla fosfina trovata nell'atmosfera di Ven… - aapv2016 : RT @letiziadavoli: E mentre il nostro #BepiColombo ha sorvolato #Venere alla grande ??????, nello Spazio non ci si ferma mai!! Corriamo sull'… -

Ultime Notizie dalla rete : Venere sulla Vita su Venere? Tutte le volte che abbiamo pensato di aver trovato gli alieni Wired Italia Aerospazio: Asi, BepiColombo sorvola Venere

Roma , 15 ott 11:25 - (Agenzia Nova) - BepiColombo ha completato il primo flyby di Venere alle 5.58 di questa mattina ... sorvoli del pianeta che saranno necessari per inserire la sonda nella corretta ...

BepiColombo ha sorvolato Venere

Incontro ravvicinato tra la sonda euronipponica e il pianeta più luminoso del nostro cielo. BepiColombo ha attivato la strumentazione di bordo, realizzata con il forte contributo italiano, per analizz ...

Roma , 15 ott 11:25 - (Agenzia Nova) - BepiColombo ha completato il primo flyby di Venere alle 5.58 di questa mattina ... sorvoli del pianeta che saranno necessari per inserire la sonda nella corretta ...Incontro ravvicinato tra la sonda euronipponica e il pianeta più luminoso del nostro cielo. BepiColombo ha attivato la strumentazione di bordo, realizzata con il forte contributo italiano, per analizz ...