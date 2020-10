Traffico Roma del 10-10-2020 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 10 ottobre 2020) Luceverdeuna buona giornata ben trovati dalla redazione in studio Daniele guerrisi circolazione è scarsa in queste ore sulla rete viaria della capitale alla quartiere africano nuovi lavori da questa mattina su viale Somalia fino alla prossima 30 ottobre Il restringimento di carreggiata è divieto di transito ai soli mezzi pesanti nel tratto compreso tra la via Salaria è largo anche al Aurelio lavori in corso e carreggiata ridotta su via dei savorelli all’altezza di via Anastasio II diverse le manifestazioni in programma per oggi la prima dalle 9 alle 14 in Piazza del Popolo la seconda dalle 11 alle 12:30 in largo Bernardino da Feltre 4 invece le manifestazioni in programma nel primo pomeriggio con inizio tra le 14 e le 15 in Piazza della Bocca della Verità in Piazza di Porta San Giovanni poi in piazza dei Santi Apostoli ancora al ...