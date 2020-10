Percepiva reddito di cittadinanza ma marito era in carcere: denunciata (Di sabato 10 ottobre 2020) I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco hanno approfondito la posizione di una coppia di Faloppio, Como, che risultava il reddito di cittadinanza dal gennaio del 2020. I ... Leggi su leggo (Di sabato 10 ottobre 2020) I militari della Compagnia della Guardia di Finanza di Olgiate Comasco hanno approfondito la posizione di una coppia di Faloppio, Como, che risultava ildidal gennaio del 2020. I ...

SkyTG24 : #Napoli, arrestato contrabbandiere: percepiva reddito di cittadinanza - angiuoniluigi : RT @leggoit: Como, percepiva reddito di cittadinanza ma marito era in carcere: denunciata - TuttoQuaNews : RT @leggoit: Como, percepiva reddito di cittadinanza ma marito era in carcere: denunciata - StaserasolounTG : RT @leggoit: Como, percepiva reddito di cittadinanza ma marito era in carcere: denunciata - leggoit : Como, percepiva reddito di cittadinanza ma marito era in carcere: denunciata -

Ultime Notizie dalla rete : Percepiva reddito Como, percepiva reddito di cittadinanza ma marito era in carcere: denunciata TGCOM Como, percepiva reddito di cittadinanza ma marito era in carcere: denunciata

Una coppia di Faloppio (Como) percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza dal gennaio del 2020. La donna infatti, presentando la domanda, aveva omesso di comunicare che il coniuge si trovava in ...

Sardegna: percepiva reddito cittadinanza senza averne diritto, scoperto da Gdf

Percepiva il reddito di cittadinanza ma non ne aveva diritto ed è stato smascherato dai controlli effettuati dagli uomini della ...

Una coppia di Faloppio (Como) percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza dal gennaio del 2020. La donna infatti, presentando la domanda, aveva omesso di comunicare che il coniuge si trovava in ...Percepiva il reddito di cittadinanza ma non ne aveva diritto ed è stato smascherato dai controlli effettuati dagli uomini della ...