Mi hanno rubato l’iPhone E da due mesi vivo felice | liberata E soprattutto decellularizzata

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 ottobre 2020) Qualche volta bisogna ritornare indietro per stare meglio. Mifregato l’iPhone e ho deciso di farne a meno. Dopo l’incazzatura iniziale e addio vanità da social, sono passati duee sto una meraviglia. Mi sono ritagliata una mia oasi di quiete: non instagrammo, non chatto, non whatsappo, non zoommo, non messaggerizzo, non tiktokcheggio. Insomma non “mi applico” più. E se fosse per me, tutta la premiata ditta di gadget smart (sopratutto perchè la maggior parte di essi prodotti in Cina) potrebbe chiudere bottega. Ho chiuso pure con tramonti, happy drink immortalati in ogni sorso di tequila boom boom, niente più impepatissime di cozze, macedonie di piatti veraci e gourmet da tasso colesterolico solo a guardarli. Non spio più la vita degli altri e farmi venire un mezzo attacco di bile ...