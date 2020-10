Giovanni Toti dice che Salvini deve fare il suo predellino «altrimenti la Lega perderà ancora» (Di sabato 10 ottobre 2020) «O il partito più grande, cioè la Lega, si fa carico di un nuovo predellino come fece Silvio Berlusconi quando ebbe l’idea di costruire il Popolo delle Libertà, dove tante anime potevano stare dentro, oppure una costituente tra tutti quelli come me e Mara Carfagna che non siamo di struttura strettamente leghista e vogliamo ricostruire la gamba moderata del centrodestra». Sono le due ipotesi per ridare un equilibrio al centrodestra secondo il governatore della Liguria Giovanni Toti, che attraverso un’intervista al quotidiano La Repubblica rilancia il suo progetto politico con questo invito diretto a Matteo Salvini. LEGGI ANCHE –> Toti invita la Svizzera a rimuovere la quarantena per i liguri: «Lo facciano solo per chi ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 10 ottobre 2020) «O il partito più grande, cioè la, si fa carico di un nuovocome fece Silvio Berlusconi quando ebbe l’idea di costruire il Popolo delle Libertà, dove tante anime potevano stare dentro, oppure una costituente tra tutti quelli come me e Mara Carfagna che non siamo di struttura strettamente leghista e vogliamo ricostruire la gamba moderata del centrodestra». Sono le due ipotesi per ridare un equilibrio al centrodestra secondo il governatore della Liguria, che attraverso un’intervista al quotidiano La Repubblica rilancia il suo progetto politico con questo invito diretto a Matteo. LEGGI ANCHE –>invita la Svizzera a rimuovere la quarantena per i liguri: «Lo facciano solo per chi ...

