Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina – Jive – VIDEO – Ballando 2020 (Di sabato 10 ottobre 2020) Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina sono la sesta coppia a presentarsi al di sotto dei riflettori della quarta puntata di Ballando con le Stelle 2020. Il pugile e la mestra ci hanno proposto un Tango la scorsa settimana, mentre questa volta ci offrono uno Jive. Nella clip settimanale troviamo le parole della mamma di Daniele Scardina: “I miei figli sono cresciuti con me e abbiamo fatto tanti sacrifici insieme. Siamo cresciuti tutti e tre insieme, siamo stati tre persone e una cosa sola”. Cosa dirà invece la giuria della performance del pugile? Rivediamo anche il VIDEO. Daniele Scardina e Anastasia Kuzmina a Ballando ... Leggi su giornal (Di sabato 10 ottobre 2020)sono la sesta coppia a presentarsi al di sotto dei riflettori della quarta puntata dicon le Stelle. Il pugile e la mestra ci hanno proposto un Tango la scorsa settimana, mentre questa volta ci offrono uno. Nella clip settimanale troviamo le parole della mamma di: “I miei figli sono cresciuti con me e abbiamo fatto tanti sacrifici insieme. Siamo cresciuti tutti e tre insieme, siamo stati tre persone e una cosa sola”. Cosa dirà invece la giuria della performance del pugile? Rivediamo anche il...

HugMeFede94 : RT @Manuel_Real_Off: Daniele Scardina Toretto il mio cuore è tuo prima di chi sapete voi e subito dopo tuo #BallandoConLeStelle - _mvmbles : Daniele Scardina è un orsetto. ???? - memoriabreve : Non seguo Ballando con le Stelle ma Daniele Scardina mi farei prendere sotto da un carro armato per te - Ritastoessel : Daniele Scardina è una bellissima persona. È una persona umile e oggigiorno è cosa rara. #BallandoConLeStelle - MarikaInter : Madonna ma quanto cavolo mi piace Daniele Scardina per favore?? #BallandoConLeStelle @Ballando_Rai -

