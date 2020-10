“Aria irrespirabile da oltre 15 giorni” (Di sabato 10 ottobre 2020) di Erika Noschese Quindici giorni di aria irrespirabile a causa dei fumi provenienti dalle fonderie Pisano. Lo ha denunciato il Codacons Campania, chiedendo al prefetto di Salerno di convocare il sindaco Vincenzo Napoli e la proprietà per disporre la chiusura immediata dell’impianto industriale e di dare notizie sullo studio Spes. Il Cadocons, di fatti, ha presentato innumerevoli denunce nel corso di questi anni vista la grave situazione per gli abitanti di Salerno e della Valle dell’Irno che per decenni hanno convissuto con le fonderie Pisano. Ieri mattina, così come negli ultimi 15 giorni, i miasmi hanno svegliato i residenti delle zone adiacenti e non solo alle fonderie Pisano ma anche del quartiere Carmine e di vaste zone del centro. “Stamane (ieri per chi legge ndr) l’aria era ancora una volta irrespirabile, ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 10 ottobre 2020) di Erika Noschese Quindici giorni di ariaa causa dei fumi provenienti dalle fonderie Pisano. Lo ha denunciato il Codacons Campania, chiedendo al prefetto di Salerno di convocare il sindaco Vincenzo Napoli e la proprietà per disporre la chiusura immediata dell’impianto industriale e di dare notizie sullo studio Spes. Il Cadocons, di fatti, ha presentato innumerevoli denunce nel corso di questi anni vista la grave situazione per gli abitanti di Salerno e della Valle dell’Irno che per decenni hanno convissuto con le fonderie Pisano. Ieri mattina, così come negli ultimi 15 giorni, i miasmi hanno svegliato i residenti delle zone adiacenti e non solo alle fonderie Pisano ma anche del quartiere Carmine e di vaste zone del centro. “Stamane (ieri per chi legge ndr) l’aria era ancora una volta, ...

