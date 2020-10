Waymo - Phoenix | il servizio di robotaxi apre al pubblico

(Di venerdì 9 ottobre 2020) La statunitenseha annunciato lintenzione di espandere il suodia guida autonoma a, in Arizona,ndolo aldella città americana. La società, nata da una costola del progetto Google Car, aveva inaugurato tale programma già nel maggio del 2019, proponendo inizialmente 10 veicoli attivi nella periferia del centro abitato statunitense.Aperto a tutti. Ora, la previsione è quella di offrire undi ride hailing privo di assistenti umani (anche se ciò, almeno inizialmente, non riguarderà tutti i veicoli messi a disposizione) e, nel giro di qualche settimana, di consentire a tutte le persone situate entro unarea di 80 chilometri quadrati adi ...

