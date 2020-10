Uomini e Donne, Roberta umiliata dalla corteggiatrice 19enne: “Ti piacciono le milf?” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella scorsa puntata di Uomini e Donne, condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Roberta Di Padua, del trono over, ha subito un pesante smacco che di certo lascerà strascichi nelle prossime puntate. C’entra il tronista Davide Donadei. Ecco tutto quello che è successo. Davide e il debole per Roberta La scorsa puntata di … L'articolo Uomini e Donne, Roberta umiliata dalla corteggiatrice 19enne: “Ti piacciono le milf?” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nella scorsa puntata di, condotto da Maria De Filippi su Canale 5,Di Padua, del trono over, ha subito un pesante smacco che di certo lascerà strascichi nelle prossime puntate. C’entra il tronista Davide Donadei. Ecco tutto quello che è successo. Davide e il debole perLa scorsa puntata di … L'articolo: “Tile milf?” proviene da www.meteoweek.com.

