‘Tu mi porti ad ammazzarti! Guarda adesso che faccio!’ | prende un coltello e minaccia la moglie davanti alle loro bimbe | arrestato 44enne

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 9 ottobre 2020) “Lite animata in appartamento”: questa la segnalazione arrivata al NUE nella tarda serata di lunedì scorso. L’operatore della Polizia di Stato ha subito inviato una Volante all’indirizzo segnalato in zona Morena. Individuato l’appartamento dal quale provenivano le urla, gli agenti hanno bussato alla porta: ad aprirgli una minorenne evidentemente scossa. In cucina c’erano i genitori e la sorella più piccola: l’uomo aveva un grossoin mano e la donna era terrorizzata. Una volta disarmato D.S.I.,romano, i poliziotti hanno chiesto alla compagna cosa fosse accaduto e lei ha raccontato che la litigata era scaturita da infondati motivi di gelosia del compagno. Più volte invitato da lei a smetterla, l’uomo, ancora più arrabbiato, l’ha colpita con un pugno al ...