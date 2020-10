Tina Cipollari come non l’avete mai letta: “La gente mi vede come un fumetto comico ma sono anche fragile. Le liti con Gemma? Verissime, lei non è come sembra” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sognava di fare la maestra e invece è finita a “maltrattare la gente in tv“, come scrisse suo figlio Gianluca in un tema in cui gli venne chiesto di raccontare il mestiere dei suoi genitori. Tina Cipollari, da Uomini e Donne con furore, è uno dei quei personaggi che non suscita mai le mezze misure: esagerata sempre, piace per il suo essere senza filtri e per lo stesso motivo viene criticata. “È normale se ti esponi. Ma io non mi scompongo”, spiega a FQMagazine, raccontandosi in maniera inedita, dal rapporto con Maria De Filippi al grande dolore della sua vita, dalle liti con Gemma agli screzi con la Contessa De Blanck. Tina, in lei quanto sono sovrapponibili persona e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 9 ottobre 2020) Sognava di fare la maestra e invece è finita a “maltrattare lain tv“,scrisse suo figlio Gianluca in un tema in cui gli venne chiesto di raccontare il mestiere dei suoi genitori., da Uomini e Donne con furore, è uno dei quei personaggi che non suscita mai le mezze misure: esagerata sempre, piace per il suo essere senza filtri e per lo stesso motivo viene criticata. “È normale se ti esponi. Ma io non mi scompongo”, spiega a FQMagazine, raccontandosi in maniera inedita, dal rapporto con Maria De Filippi al grande dolore della sua vita, dalleconagli screzi con la Contessa De Blanck., in lei quantosovrapponibili persona e ...

