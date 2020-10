Sì | il file denominato CoronaVirusSafetyMeasures pdf è un virus malevolo utilizzato per compiere attacchi informatici

Leggi su facta.news

(Di venerdì 9 ottobre 2020) Venerdì 9 ottobre 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare le informazioni contenute in un’immagine circolata sull’app di messaggistica. L’immagine oggetto della nostra verifica è uno screenshot proveniente dal sito ufficiale di Confcommercio – la confederazione generale italiana delle imprese, delle attività professionali e del lavoro autonomo – di una pagina chiamata «Comunicazione Polizia postale». L’immagine contiene un testo che recita: «Buongiorno, la Polizia Postale ci segnala di non aprire assolutamente il seguente.pdf – che sta circolando sia via mail che su WhatsApp. Allertate anche i vostri collaboratori, grazie». Si tratta di una notizia ...