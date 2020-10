Recovery fund, caos in Europa: stop ai negoziati (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non c’è pace per la politica europea. Nella giornata di ieri si è fatto sempre più incandescente il clima tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul Bilancio pluriennale dell’Ue e il Recovery fund. In serata è arrivato lo stop ai negoziati e senza l’approvazione del pacchetto l’arrivo di quei fondi europei su cui si è tanto lottato questa estate per rispondere alla crisi economica legata all’emergenza coronavirus potrebbero slittare ancora. Intanto tra una settimana a Bruxelles ci sarà il vertice dei leader, previsto al momento per le giornate di giovedì e venerdì prossimi. Lo scontro e il blocco delle trattative “I colloqui sul bilancio Ue sono interrotti. Senza una valida proposta da parte ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 9 ottobre 2020) Non c’è pace per la politica europea. Nella giornata di ieri si è fatto sempre più incandescente il clima tra il Parlamento europeo e il Consiglio sul Bilancio pluriennale dell’Ue e il. In serata è arrivato loaie senza l’approvazione del pacchetto l’arrivo di quei fondi europei su cui si è tanto lottato questa estate per rispondere alla crisi economica legata all’emergenza coronavirus potrebbero slittare ancora. Intanto tra una settimana a Bruxelles ci sarà il vertice dei leader, previsto al momento per le giornate di giovedì e venerdì prossimi. Lo scontro e il blocco delle trattative “I colloqui sul bilancio Ue sono interrotti. Senza una valida proposta da parte ...

