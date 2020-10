MotoGP GP Francia, Rossi: “Tracciato difficile per via del freddo e dell’umidità, Marini sta bene” (Di venerdì 9 ottobre 2020) Valentino Rossi ha commentato il 12° posto ottenuto al termine delle prime due sessioni di libere nel GP di Francia a Le Mans: “Tutto sommato penso che il mio ritmo sia stato buono. Con le gomme slick è difficile spingere quando è così freddo; specialmente nel pomeriggio bisognava stare molto attenti. Il freddo e l’umidità hanno reso le condizioni piuttosto complicate. Mondiale? Nelle ultime gare ho buttato via troppo punti fondamentali. L’obiettivo è essere competitivi“. Il pilota di Urbino ha poi parlato delle condizioni di Luca Marini: “Sta bene, nonostante qualche problema alla caviglia sinistra. L’incidente è stato talmente brutto che ho avuto paura per lui“. Leggi su sportface (Di venerdì 9 ottobre 2020) Valentinoha commentato il 12° posto ottenuto al termine delle prime due sessioni di libere nel GP dia Le Mans: “Tutto sommato penso che il mio ritmo sia stato buono. Con le gomme slick èspingere quando è così; specialmente nel pomeriggio bisognava stare molto attenti. Ile l’umidità hanno reso le condizioni piuttosto complicate. Mondiale? Nelle ultime gare ho buttato via troppo punti fondamentali. L’obiettivo è essere competitivi“. Il pilota di Urbino ha poi parlato delle condizioni di Luca: “Sta bene, nonostante qualche problema alla caviglia sinistra. L’incidente è stato talmente brutto che ho avuto paura per lui“.

