MotoGP, GP Francia 2020: cancellato il tempo di Valentino Rossi in FP2, ora è 12° (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il quinto tempo di Valentino Rossi nelle prove libere 2 del Gran Premio di Francia di MotoGP è stato cancellato. Il 'Dottore' ha oltrepassato i limiti della pista nel suo giro veloce ed è dunque stato declassato in dodicesima piazza nella classifica combinata, dietro a Fabio Quartararo. Rimane al comando invece Jack Miller, davanti a Vinales e Nakagami. Danilo Petrucci (quarto) invece prende il posto di Johann Zarco, a sua volta penalizzato e sceso al decimo posto.

