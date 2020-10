L’evoluzione umana continua | molti di noi hanno un’arteria extra

Leggi su wired

(Di venerdì 9 ottobre 2020) (Foto: Clay Banks/Unsplash)Forse non ve ne siete ancora accorti. Ma alcuni di voi potrebbero avere un’arteria in più nel braccio. A raccontarlo sono stati i ricercatori della Flinders University che, in collaborazione con l’Università di Adelaide,studiato i minuscoli cambiamenti nella nostra anatomia, dimostrando come anche un banalissimo vaso sanguigno in più nelle braccia sia un chiaro segno che la nostra specie si sta ancora evolvendo e che, in poche generazioni, potrebbe diventare sempre più comune. Lo studio è apparso sulla rivista Journal of Anatomy. Ma di quale arteria si tratta? L’arteria mediana, spiegano i ricercatori, si forma nelle primissime fasi del nostro sviluppo e ha il compito di trasportare il sangue nell’avambraccio. Nello studio, tuttavia, i ricercatori ...