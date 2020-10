Juventus, svelato un retroscena: il difensore vicinissimo all’Inter (Di venerdì 9 ottobre 2020) Meruh Demiral è stato vicinissimo a vestire la maglia dell’Inter. Lo ha svelato Mircea Lucescu tramite un’intervista concessa alle pagine di Tuttosport. L’ex tecnico della Turchia ha confermato che i nerazzurri avevano preso informazioni grazie alle telefonate di Ivan Zamorano e Javier Zanetti. Juventus: Demiral vicino all’Inter “Merih l’ho portato io in nazionale quando ero c.t. della Turchia. Adelio Moro, mio collaboratore a Brescia ed ex osservatore dell’Inter, venne in Turchia a visionarlo per i nerazzurri. Leggi anche:Paratici Juventus, niente Roma: ma può lasciare comunque Torino E Zamorano una volta mi chiamò per conto di Zanetti: lo volevano anche loro. La Juve però si è dimostrata più sveglia di tutti.” Ha concluso ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 9 ottobre 2020) Meruh Demiral è statoa vestire la maglia dell’Inter. Lo haMircea Lucescu tramite un’intervista concessa alle pagine di Tuttosport. L’ex tecnico della Turchia ha confermato che i nerazzurri avevano preso informazioni grazie alle telefonate di Ivan Zamorano e Javier Zanetti.: Demiral vicino all’Inter “Merih l’ho portato io in nazionale quando ero c.t. della Turchia. Adelio Moro, mio collaboratore a Brescia ed ex osservatore dell’Inter, venne in Turchia a visionarlo per i nerazzurri. Leggi anche:Paratici, niente Roma: ma può lasciare comunque Torino E Zamorano una volta mi chiamò per conto di Zanetti: lo volevano anche loro. La Juve però si è dimostrata più sveglia di tutti.” Ha concluso ...

infoitsport : Chiesa Juventus, senti Lippi: svelato il vero ruolo - infoitsport : CORRIERE - Sarri-Juventus, salta l'accordo per chiudere il rapporto: svelato il motivo! - SiamoPartenopei : CORRIERE - Sarri-Juventus, salta l'accordo per chiudere il rapporto: svelato il motivo! - sandromy1963 : Svelato il motivo del trasferimento di Chiesa alla Juventus. È andato per perfezionare la tecnica dei tuffi in vis… - ildesk : Il contagio svelato dal terzo giro di tamponi, tutti negativi tranne quello del centrocampista turco. Domani sera s… -

Ultime Notizie dalla rete : Juventus svelato Juventus, svelato un retroscena: il difensore vicinissimo all’Inter Juve Dipendenza Juventus, senti Aouar: “Deluso? Indosso la maglia del club che amo…”

Tra i tanti obiettivi per la prossima sessione di mercato della Juventus ci sarebbe anche Houssem Aouar, tuttavia il centrocampista del Lione ha svelato ...

Chiesa Juventus, senti Lippi: svelato il vero ruolo

Deve giocare là davanti, può fare più di 10 gol». Io onestamente – anche se la può fare – mi sembra sciupato a tutta fascia. Alla Continassa già si pensa a quello che dovrebbe essere il ruolo dell’ex ...

Tra i tanti obiettivi per la prossima sessione di mercato della Juventus ci sarebbe anche Houssem Aouar, tuttavia il centrocampista del Lione ha svelato ...Deve giocare là davanti, può fare più di 10 gol». Io onestamente – anche se la può fare – mi sembra sciupato a tutta fascia. Alla Continassa già si pensa a quello che dovrebbe essere il ruolo dell’ex ...