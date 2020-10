Il giudice Palamara espulso dalla Magistratura, ma il suo odio per Salvini non c’entra (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ attesa per oggi la sentenza che potrebbe portare alla radiazione dalla Magistratura di Luca Palamara. Luca Palamara, ex componente del Consiglio superiore della Magistratura ed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, è stato radiato dalla Magistratura. La Procura generale della Cassazione ha chiesto ed ottenuto la pena massima per il magistrato, che già nei giorni … L'articolo Il giudice Palamara espulso dalla Magistratura, ma il suo odio per Salvini non c’entra proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo (Di venerdì 9 ottobre 2020) E’ attesa per oggi la sentenza che potrebbe portare alla radiazionedi Luca. Luca, ex componente del Consiglio superiore dellaed ex presidente dell’Associazione nazionale magistrati, è stato radiato. La Procura generale della Cassazione ha chiesto ed ottenuto la pena massima per il magistrato, che già nei giorni … L'articolo Il, ma il suopernon c’entra proviene da leggilo.org.

TommasoCeleri : RT @SessoJuveRnR: @Sport_Mediaset Oggi radiato Palamara il giudice che indagò su Farsopoli. Ovviamente non ne parlate che è meglio che non… - LucaQuasimodo : RT @SessoJuveRnR: Oggi radiato Palamara il giudice che indagò su Farsopoli. Ovviamente giornali non ne parlano che è meglio che non si dica… - Barcontevalmon1 : RT @SessoJuveRnR: Oggi radiato Palamara il giudice che indagò su Farsopoli. Ovviamente giornali non ne parlano che è meglio che non si dica… - PassioneCalc10 : RT @SessoJuveRnR: @Sport_Mediaset Oggi radiato Palamara il giudice che indagò su Farsopoli. Ovviamente non ne parlate che è meglio che non… - LuigiTironel7 : RT @SessoJuveRnR: Oggi radiato Palamara il giudice che indagò su Farsopoli. Ovviamente giornali non ne parlano che è meglio che non si dica… -