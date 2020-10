Gli Under 21 saranno rimpatriati con due aerei: uno per i positivi e uno per i negativi (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli azzurrini non resteranno al confino a Reykjavik. Dopo il rinvio di Islanda-Italia Under 21 sancito dall’Uefa a causa della positività di due calciatori e di un membro dello staff, la delegazione italiana sarà rimpatriata con due aerei seperati: uno con i negativi, l’altro con i 3 positivi. La decisione – scrive la Gazzetta – è stata presa su disposizione delle autorità islandesi, anche se inizialmente sembrava che l’Italia dovesse restare in quarantena in Islanda. La squadra tornerà con il volo delle 18.30 locali per Pisa e si trasferirà a Tirrenia. Dopo Bastoni e Carnesecchi (rimasti a casa), sono emerse le positività di un membro dello staff e di Matteo Gabbia del Milan, e Alessandro Plizzari ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 9 ottobre 2020) Gli azzurrini non resteranno al confino a Reykjavik. Dopo il rinvio di Islanda-Italia21 sancito dall’Uefa a causa dellatà di due calciatori e di un membro dello staff, la delegazione italiana sarà rimpatriata con dueseperati: uno con i, l’altro con i 3. La decisione – scrive la Gazzetta – è stata presa su disposizione delle autorità islandesi, anche se inizialmente sembrava che l’Italia dovesse restare in quarantena in Islanda. La squadra tornerà con il volo delle 18.30 locali per Pisa e si trasferirà a Tirrenia. Dopo Bastoni e Carnesecchi (rimasti a casa), sono emerse letà di un membro dello staff e di Matteo Gabbia del Milan, e Alessandro Plizzari ...

Italia Covid-19: i numeri dell'Iss In Italia l'1% delle vittime e' under 50 09 Ottobre 2020

Taormina: Under 17 batte il Pro Calcio Catania, Under 15 ko con il Misterbianco

A disposizione: Russo, D’Agostino. Inizia male, invece, l’avventura in campionato dell’Under 15 regionale, sconfitta 6-0 al Bacigalupo dal Misterbianco Calcio. Gara complicata sin dalle prime battute, ...

