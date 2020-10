GFVip, Elisabetta Gregoraci conferma a Pierpaolo Pretelli: ‘C’è qualcuno che mi pensa’ (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip non c’è solo il confronto tra la Del Vesco e Morra, ma anche quello tra Pierpaolo Pretelli ed Elisabetta Gregoraci. Nei giorni scorsi infatti la showgirl ha ricevuto un messaggio da un piccolo aereo che sorvolava sopra la casa e che recitava: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Visto che nelle ore successive la Gregoraci gli ha anche detto: “Sono innamorata fuori dalla casa”, Signorini vuole dare una mano all’ex velino e lo invita a chiedere alla donna se quelle parole fossero vere o una semplice battuta. Pretelli è imbarazzato a chiedere spiegazioni, la Gregoraci dal canto suo non ha voglia di sbottonarsi: “Siamo amici speciali, e tra noi non è ... Leggi su tvzap.kataweb (Di venerdì 9 ottobre 2020) Nell’ottava puntata del Grande Fratello Vip non c’è solo il confronto tra la Del Vesco e Morra, ma anche quello traed. Nei giorni scorsi infatti la showgirl ha ricevuto un messaggio da un piccolo aereo che sorvolava sopra la casa e che recitava: “Sei l’epicentro del mio terremoto”. Visto che nelle ore successive lagli ha anche detto: “Sono innamorata fuori dalla casa”, Signorini vuole dare una mano all’ex velino e lo invita a chiedere alla donna se quelle parole fossero vere o una semplice battuta.è imbarazzato a chiedere spiegazioni, ladal canto suo non ha voglia di sbottonarsi: “Siamo amici speciali, e tra noi non è ...

Ultime Notizie dalla rete : GFVip Elisabetta Elisabetta e Pierpaolo: lontani ma vicini Grande Fratello GF Vip, Elisabetta Gregoraci su Pierpaolo Pretelli. “Siamo amici speciali”

Elisabetta Gregoraci: "Sono entrata da single"

