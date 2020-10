Gedi, accordo per la cessione del Tirreno a Sae srl (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il comunicato dell'editore: raggiunto l'accordo per la cessione delle testate. Insieme al Tirreno anche Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e Nuova Ferrara. Associazione stampa toscana e Federazione nazionale della stampa: "Il sindacato dei giornalisti, a tutti i livelli sarà al fianco dei colleghi per chiedere chiarezza al nuovo editore" Leggi su iltirreno.gelocal (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il comunicato dell'editore: raggiunto l'per ladelle testate. Insieme alanche Gazzetta di Modena, Gazzetta di Reggio e Nuova Ferrara. Associazione stampa toscana e Federazione nazionale della stampa: "Il sindacato dei giornalisti, a tutti i livelli sarà al fianco dei colleghi per chiedere chiarezza al nuovo editore"

7per24 : Accordo sulla vendita della Gazzetta di Reggio e altre testate Gedi: arriva Alberto Leonardis -… - zazoomblog : Gedi: accordo con Sae di Leonardis per cessione 4 testate locali RCO - #Gedi: #accordo #Leonardis #cessione - MattSDPell : @Corriere Numero tamponi, please. La % è inferiore al 2,5%. So per certo che FCA ha raggiunto un ulteriore accord… - MattSDPell : @fattoquotidiano Il.gruppo Gedi di Elkann è quello che detiene La Repubblica, La Stampa, L'Espresso e che ha firmat… -