For Honor: in 4K e 60 FPS su PS5 e Xbox Series X (Di venerdì 9 ottobre 2020) Ubisoft ha annunciato di avere un programma un aggiornamento di natura prettamente tecnica per le versioni PS5 e Xbox Series X di For Honor Ubisoft e lo sviluppatore Ubisoft Montreal rilasceranno un aggiornamento gratuito per For Honor al lancio delle piattaforme PS5 e Xbox Series X. Tale update aggiornerà la risoluzione del gioco quando viene fatto girare su console di nuova generazione. Questo è quanto annunciato dal colosso francese nelle ultime ore. All'inizio di dicembre seguirà un ulteriore aggiornamento che migliorerà il frame rate a 60 frames al secondo sulle console di prossima generazione. Non solo 4K e 60 FPS. Ecco tutte le migliorie di For Honor su PS5 e Xbox Series X I giocatori PS5 e ...

