Emis Killa: "Derubavo i turisti". Jake La Furia: "Ho appeso le palle al chiodo". L'intervista a Le Iene (Di venerdì 9 ottobre 2020) Di Emis Killa si può dire tutto tranne che non sia sincero. Così in una intervista doppia a "Le Iene" per presentare con Jake La Furia il suo album "17", una sua risposta ha lasciato di stucco. Alla domanda se avesse mai ricevuto uno schiaffo da una donna il rapper ha risposto sorridendo: "La mia ex fidanzata mi ammazzava di botte e non le meritavo sempre". I fan sui social prima si sono preoccupati e poi hanno cercato di sdrammatizzare, ponendo l'accento sul fatto che l'intervista fosse ironica. In molti si sono chiesti se l'ex fidanzata a cui si riferiva Emis Killa fosse Tiffany Fortini con la quale ha avuto la piccola Perla Blue. Poi i due si sono separati e al momento il rapper vive una nuova storia ...

