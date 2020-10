Elettra Lamborghini disperata | “Piango finché non mi scoppia il cervello”

(Di venerdì 9 ottobre 2020)si sfoga su Instagram, rivelando che negli ultimi giorni non smette di piangere a causa del forte dolore che sta provando per la perdita della sua Lolita. Piango più volte al giorno Ad oltre 10 giorni dalla cerimonia del suo fastoso matrimonio,confessa ai suoi fan, attraverso delle stories, di non … L'articolo: “Piango finché non miil cervello” proviene da www.meteoweek.com.

LadyNews_ : #ElettraLamborghini commenta il suo #matrimonio con #Afrojack - RadioNovesei96 : Now OnAir: Giusy & Elettra, Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA [*]La Radio ! - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Giusy Ferreri & Elettra Lamborghini - LA ISLA - radiofmfaleria : Giusy Ferreri, Elettra Lamborghini - LA ISLA - ConventoLonato : A -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini

The Italian Times

Elettra Lamborghini si sfoga su Instagram, rivelando che negli ultimi giorni non smette di piangere a causa del forte dolore che sta provando per la perdita della sua Lolita. Piango più volte al ...Paola Barale icona sexy di Name That Tune si mostra con un look selvaggio e sensuale che fa impazzire i followers un Instagram ...