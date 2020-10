Charlie Hebdo, al via a Parigi il processo per le vignette su Amatrice (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Comune e il sindaco del paese laziale avevano denunciato per diffamazione il giornale satirico, che invoca la libertà di espressione. Ma per gli avvocati dei querelanti i disegni sono "offensivi per gli italiani in generale" Leggi su repubblica (Di venerdì 9 ottobre 2020) Il Comune e il sindaco del paese laziale avevano denunciato per diffamazione il giornale satirico, che invoca la libertà di espressione. Ma per gli avvocati dei querelanti i disegni sono "offensivi per gli italiani in generale"

cronaca_news : Charlie Hebdo, al via a Parigi il processo per le vignette su Amatrice - fisco24_info : A Parigi processo a Charlie Hebdo per vignette su Amatrice: Comune denunciò giornale per 'offese alle vittime del t… - SalvatoreGnoffo : @fattoquotidiano Al di là della provocazione gratuita che si commenta da sola, credo fermamente che, senza voler ri… - KittiesNgoulash : Qui lo dico e qui lo confermo: la redazione del primo giornale che titolerà CoviDerby dovrà finire peggio di quella di Charlie Hebdo. - Al3xI98O : Lo trovo non buono solo perché la gazzetta dovrebbe essere 'seria'. Per il resto (con lo stile @Charlie_Hebdo_) lo… -

Ultime Notizie dalla rete : Charlie Hebdo A Parigi processo a Charlie Hebdo per vignette su Amatrice Corriere di Como A Parigi processo a Charlie Hebdo per vignette su Amatrice

Al via a Parigi il processo per diffamazione intentato dal comune di Amatrice contro Charlie Hebdo per le due vignette sul terremoto dell'agosto 2016. (ANSA) ...

Rihanna e la sfilata sexy con le musiche "vietate". "Fatwa" islamica e scuse

Censurata la serata di moda con la colonna sonora che usava versi di hadith di Maometto Doveva essere un momento di puro entertainement nel bel mezzo di una pandemia mondiale. Musicisti internazionali ...

Al via a Parigi il processo per diffamazione intentato dal comune di Amatrice contro Charlie Hebdo per le due vignette sul terremoto dell'agosto 2016. (ANSA) ...Censurata la serata di moda con la colonna sonora che usava versi di hadith di Maometto Doveva essere un momento di puro entertainement nel bel mezzo di una pandemia mondiale. Musicisti internazionali ...