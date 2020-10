Adua del Vesco chiede scusa a Zorzi per tutte le bugie dette (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mentre fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 va in onda il promo della prossima puntata del reality sulle note de Il segreto, come se Adua e Massimiliano fossero Pepa e Tristan, nella casa arriva altre confessioni. E’ ancora una volta Adua del Vesco che deve fare i conti con quello che ha detto nelle ultime settimane e ammettere anche le sue bugie. E’ per questo che nella tarda serata di ieri ha deciso di avere un confronto con Tommaso Zorzi per scusarsi per quello che è successo e per chiedere scusa. Adua non sa che sui social sono state già pubblicate tutte le chat tra lei e Zorzi. Ovviamente le chat non dimostrano che lei abbia detto qualcosa a Tommaso ma riflettiamo. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di venerdì 9 ottobre 2020) Mentre fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 5 va in onda il promo della prossima puntata del reality sulle note de Il segreto, come see Massimiliano fossero Pepa e Tristan, nella casa arriva altre confessioni. E’ ancora una voltadelche deve fare i conti con quello che ha detto nelle ultime settimane e ammettere anche le sue. E’ per questo che nella tarda serata di ieri ha deciso di avere un confronto con Tommasoperrsi per quello che è successo e perrenon sa che sui social sono state già pubblicatele chat tra lei e. Ovviamente le chat non dimostrano che lei abbia detto qualcosa a Tommaso ma riflettiamo. ...

