Vigili "no mask" a Roma: "Covid-19? Una brutta influenza". I Vigili tesserati Ugl scendono sabato in piazza per protestare coi No mask Dopo l'entrata in vigore delle ultime norme sull'obbligo mascherina anche all'aperto, i Vigili urbani tesserati Ugl scendono in piazza San Giovanni a Roma per protestare contro la suddetta norma.

