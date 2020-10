Trump: “Essere stato contagiato dal Covid è stata una benedizione di Dio” (Di giovedì 8 ottobre 2020) Trump pubblica sui social un video in cui spiega la sua situazione suscitando polemiche e scalpore per le parole usate Donald Trump ritorna a far sentire la propria voce sui social pubblicando un video su Twitter nel quale spiega le sue condizioni e commenta le principali tematiche politiche del momento. Sullo sfondo del Giardino delle Rose della Casa Bianca il Presidente ha affermato “Mi sento alla grande, mi sento perfettamente: penso che sia stato un dono di Dio che io l’abbia preso. Una benedizione sotto mentite spoglie“. Trump ha poi parlato combinazione sperimentale di farmaci che gli è stata somministrata dai medici rivendicandola come una sua precisa scelta. “Ho sentito parlare di questi farmaci e ho chiesto di prenderli, è ... Leggi su zon (Di giovedì 8 ottobre 2020)pubblica sui social un video in cui spiega la sua situazione suscitando polemiche e scalpore per le parole usate Donaldritorna a far sentire la propria voce sui social pubblicando un video su Twitter nel quale spiega le sue condizioni e commenta le principali tematiche politiche del momento. Sullo sfondo del Giardino delle Rose della Casa Bianca il Presidente ha affermato “Mi sento alla grande, mi sento perfettamente: penso che siaun dono di Dio che io l’abbia preso. Unasotto mentite spoglie“.ha poi parlato combinazione sperimentale di farmaci che gli èsomministrata dai medici rivendicandola come una sua precisa scelta. “Ho sentito parlare di questi farmaci e ho chiesto di prenderli, è ...

