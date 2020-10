Smantellata rete di spacciatori ‘porta a porta’ ad Avellino

Leggi su dire

(Di giovedì 8 ottobre 2020) NAPOLI – Dalle prime ore del mattino 150 carabinieri del Comando provinciale di Avellino sono impegnati per l'esecuzione di 19 misure coercitive, emesse dal gip del Tribunale di Avellino, per i reati di detenzione, produzione e spaccio di sostanze stupefacenti nonché estorsione. L'operazione, denominata 'Delivery', ha consentito di disarticolare una rete di spacciatori che, per le restrizioni conseguenti l'emergenza epidemiologica in atto da Covid-19, effettuavano la consegna della droga anche 'porta a porta'. I dettagli dell'operazione saranno resi noti nel corso della conferenza stampa prevista per le 10.30 di oggi al Comando provinciale carabinieri di Avellino.