Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? (Di giovedì 8 ottobre 2020) Rc auto e regole contratto base 2020: quali sono le novità? Novità interessanti in tema di Rc auto, con l’introduzione delle regole del cosiddetto contratto-base. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare gli automobilisti assicurati ad individuare la polizza Rc auto più conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato contratto base, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ... Leggi su termometropolitico (Di giovedì 8 ottobre 2020) Rcle novità? Novità interessanti in tema di Rc, con l’introduzione delledel cosiddetto. Infatti, da pochi giorni si è sbloccato uno strumento, previsto fin dal 2012, per aiutare glimobilisti assicurati ad individuare la polizza Rcpiù conveniente per le loro esigenze. Il ministero dello Sviluppo economico ha così fissato – con il decreto ministeriale n. 54 dell’11 marzo, pubblicato il 17 giugno – il citato, che permette di rendere omogenei i confronti e far scattare il nuovo ...

__lo_ste__ : ‘rispettate le regole! anche in famiglia!’ poi ti fanno fare sette ore in coda in auto per il tampone. #COVID19 - Walter65881750 : RT @Walter65881750: @Rinaldi_euro I soliti truffatori tedeschi che taroccano le auto e i conti e che rispettano le regole solo perchè vengo… - Walter65881750 : @Rinaldi_euro I soliti truffatori tedeschi che taroccano le auto e i conti e che rispettano le regole solo perchè v… - Info_Ricambi : Cambio gomme invernali: le regole del 2020 Scopri di più ???? - Alburen : @Renato19571 @quinonsischerza @manginobrioches Allora mettiamo tutti in galera perché ci sono i ladri, poi leviamo… -

Ultime Notizie dalla rete : auto regole Mascherina obbligatoria in auto: il nuovo Dpcm farà chiarezza Virgilio Motori Coronavirus a Brescia, tutti in mascherina: il lockdown 2.0 è scattato in anticipo

Movida: ’ordinanza comunale che vieta l’asporto di alcolici il venerdì e sabato a partire dalle 20 sarà prorogata con ogni probabilità fino all’inizio del 2021 ...

Quando si può togliere la mascherina all’aperto senza rischiare la multa

In bici, per i bambini, se si corre e si fa sport: quando si può togliere la mascherina (all'aperto), l'obbligo e la multa per chi sta senza ...

Movida: ’ordinanza comunale che vieta l’asporto di alcolici il venerdì e sabato a partire dalle 20 sarà prorogata con ogni probabilità fino all’inizio del 2021 ...In bici, per i bambini, se si corre e si fa sport: quando si può togliere la mascherina (all'aperto), l'obbligo e la multa per chi sta senza ...