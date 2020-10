Palermo, il comune chiede l’aiuto dei cittadini per rimuovere le discariche abusive in centro (Di giovedì 8 ottobre 2020) Usare i cittadini per pulire la città. È quello che hanno pensato di fare al comune di Palermo, dove gli abitanti del centro storico sono ormai esausti di vivere in mezzo a cataste di rifiuti per le strade. I consiglieri comunali della prima circoscrizione, dunque, hanno lanciato l’appello a residenti, associazioni, comitati di quartiere e commercianti. Armati di guanti e secchi rimuoveranno i cumuli di spazzatura abbandonati per le vie del centro. “Siamo esausti. Io ricevo tutto il giorno telefonate da gente che segnala cumuli abusivi di immondizia. Non sappiamo cosa fare. Nelle ultime settimane ci sono stati dei casi di Covid all’interno della Rap (la municipalizzata che si occupa di rifiuti) e quindi abbiamo avuto un’altra crisi per quel che riguarda la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 8 ottobre 2020) Usare iper pulire la città. È quello che hanno pensato di fare aldi, dove gli abitanti delstorico sono ormai esausti di vivere in mezzo a cataste di rifiuti per le strade. I consiglieri comunali della prima circoscrizione, dunque, hanno lanciato l’appello a residenti, associazioni, comitati di quartiere e commercianti. Armati di guanti e secchi rimuoveranno i cumuli di spazzatura abbandonati per le vie del. “Siamo esausti. Io ricevo tutto il giorno telefonate da gente che segnala cumuli abusivi di immondizia. Non sappiamo cosa fare. Nelle ultime settimane ci sono stati dei casi di Covid all’interno della Rap (la municipalizzata che si occupa di rifiuti) e quindi abbiamo avuto un’altra crisi per quel che riguarda la ...

