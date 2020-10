Overwatch: una intera settimana di gioco gratis su Switch (Di gioved√¨ 8 ottobre 2020) Per festeggiare l’evento di Halloween Overwatch sarà giocabile gratis per una settimana su Nintendo Switch. Ecco tutti i dettagli Lo sappiamo, l’infrastruttura online di Nintendo non è tra le migliori disponibili sul mercato. La casa di Kyoto però sta cercando di ampliare l’offerta dell’abbonamento del Nintendo Switch Online. Basti pensare alla recente uscita di Super Mario 35, il battle royale dedicato all’idraulico baffuto disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati. Di gratis però c’è molto altro, infatti per tutta prossima settimana sarà possibile giocare liberamente Overwatch. Overwatch gratis per tutta la ... Leggi su tuttotek (Di gioved√¨ 8 ottobre 2020) Per festeggiare l’evento di Halloweensarà giocabileper unasu Nintendo. Ecco tutti i dettagli Lo sappiamo, l’infrastruttura online di Nintendo non è tra le migliori disponibili sul mercato. La casa di Kyoto però sta cercando di ampliare l’offerta dell’abbonamento del NintendoOnline. Basti pensare alla recente uscita di Super Mario 35, il battle royale dedicato all’idraulico baffuto disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati. Diperò c’è molto altro, infatti per tutta prossimasarà possibile giocare liberamenteper tutta la ...

