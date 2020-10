“Massimo Giletti il mio più grosso sbaglio” Selvaggia Lucarelli spiega perché ha lasciato Non è l’Arena

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 8 ottobre 2020) Non si fa che parlare diquesti giorni. Da Ballando con le Stelle a Piazzapulita, passando per Non è l’Arena. Eppure, per la, nella sua variopinta e ascendente carriera televisiva, c’è solo una recriminazione: Massimo. Intervistata da Italia Oggi, la penna del Fatto quotidiano e responsabile spettacoli di Tpi, nonché ex Libero, riflette sulle sue esperienze nel piccolo schermo, senza troppi giri di parole: “Nonostante quanto possa sembrare, io cerco di andare pochissimo in tv, non mi piace per niente, mi fa perdere un sacco di tempo”. E ancora: “Per andare in trasmissione in uno slot di dieci minuti e fare un intervento al massimo di tre minuti mi fanno perdere due-tre ore tra spostamenti, trucco, parrucco, prove audio, attese. La ...