Marcia, Podebrady 2020: sei azzurri al via, ci sono Tontodonati e la debuttante Barcella (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Italia è pronta a partire per Podebrady, dove andrà in scena la Marcia sui 20 km della città ceca, percorso che ospiterà le prossime tre edizioni della Coppa Europa. Al via sei azzurri: ci sono Antonella Palmisano, la debuttante Lidia Barcella, e Federica Curiazzi che sostituisce Valentina Trapletti (infiammazione al piede) tra le donne, Federico Tontodonati, Francesco Fortunato e Matteo Giupponi tra gli uomini. Appuntamento nella mattinata di sabato 10 ottobre, fiducioso il direttore tecnico Antonio La Torre: “Con la massima attenzione, torniamo finalmente in strada per le gare che contano, a un anno dai Mondiali di Doha in Repubblica Ceca ci attende un evento che è valido ai fini degli standard olimpici per i Giochi di ... Leggi su sportface (Di giovedì 8 ottobre 2020) L’Italia è pronta a partire per, dove andrà in scena lasui 20 km della città ceca, percorso che ospiterà le prossime tre edizioni della Coppa Europa. Al via sei: ciAntonella Palmisano, laLidia, e Federica Curiazzi che sostituisce Valentina Trapletti (infiammazione al piede) tra le donne, Federico, Francesco Fortunato e Matteo Giupponi tra gli uomini. Appuntamento nella mattinata di sabato 10 ottobre, fiducioso il direttore tecnico Antonio La Torre: “Con la massima attenzione, torniamo finalmente in strada per le gare che contano, a un anno dai Mondiali di Doha in Repubblica Ceca ci attende un evento che è valido ai fini degli standard olimpici per i Giochi di ...

sportface2016 : #Marcia, sei azzurri a #Podebrady - atleticaitalia : RT @Coninews: In marcia verso Podebrady. ?? Saranno 6 gli azzurri al via del match internazionale in programma sabato in Repubblica Ceca. I… - CarlosPandeken : RT @Coninews: In marcia verso Podebrady. ?? Saranno 6 gli azzurri al via del match internazionale in programma sabato in Repubblica Ceca. I… - Coninews : In marcia verso Podebrady. ?? Saranno 6 gli azzurri al via del match internazionale in programma sabato in Repubbli… - visiorace : #FIDAL La prima degli azzurri: in marcia a Podebrady -

Ultime Notizie dalla rete : Marcia Podebrady Federazione Italiana Di Atletica Leggera Fidal Marcia, Podebrady 2020: sei azzurri al via, ci sono Tontodonati e la debuttante Barcella

L’Italia è pronta a partire per Podebrady, dove andrà in scena la marcia sui 20 km della città ceca, percorso che ospiterà le prossime tre edizioni della Coppa Europa. Al via sei azzurri: ci sono ...

La prima degli azzurri: in marcia a Podebrady

di Nazareno Orlandi. Una novità nella squadra in partenza per Podebrady: fuori a scopo precauzionale Valentina Trapletti (Esercito) per l’infiammazione a un piede, a sostituirl ...

L’Italia è pronta a partire per Podebrady, dove andrà in scena la marcia sui 20 km della città ceca, percorso che ospiterà le prossime tre edizioni della Coppa Europa. Al via sei azzurri: ci sono ...di Nazareno Orlandi. Una novità nella squadra in partenza per Podebrady: fuori a scopo precauzionale Valentina Trapletti (Esercito) per l’infiammazione a un piede, a sostituirl ...